Trauriger Start in die Saison: Ein junger Motorradfahrer ist am Montagmorgen mit einem Auto zusammengestoßen. Zwischen Hirschaid und Röbersdorf passierte der Unfall an der Kreuzung der Staatsstraße 2260 und der B505.

Ein 78-jähriger Autofahrer wollte laut Aussagen der Polizei an der Kreuzung links abbiegen. Der 16-jährige Fahrer kam mit einem Motorrad entgegen, die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Autofahrer kam mit leichten, der junge Motorradfahrer mit schwersten Verletzung in ein Krankenhaus.

Erst am vergangenen Freitag ist ein Rollerfahrer in Erlangen schwer verletzt worden, als eine Autofahrerin ihn beim Abbiegen übersah.