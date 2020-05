Tödlicher Unfall auf der B4 im Landkreis Bamberg: Wie die Polizei Oberfranken am Donnerstagnachmittag (07.05.2020) mitteilt, ist es auf der Bundesstraße 4 zwischen Rattelsdorf und Breitengüßbach zu einem tödlichen Unfall gekommen. Auf der A9 hat ein tödlicher Unfall am Mittwochnachmittag für Aufsehen gesorgt - in der Rettungsgasse kam es zu unfassbaren Szenen.

Laut ersten Informationen waren ein Motorrad und ein Auto beteiligt. Der Motorradfahrer erlitt tödliche Verletzungen, der Autofahrer wurde schwer verletzt. Die B4 ist aktuell gesperrt (Stand: 15.20 Uhr).

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren ihn, sobald weitere Informationen vorliegen.