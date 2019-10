Verkehrsunglück im Bamberger Land

Rentner verunglückt auf Bundesstraße

Schwerer Unfall im Kreis Bamberg: Auf der Bundesstraße 26 haben sich am Dienstagvormittag (29. Oktober 2019) dramatische Szenen abgespielt. Ein 84-Jähriger verunglückte gegen 11.30 Uhr zwischen Bischberg und Trostdorf. Das sagte ein Sprecher der Bamberger Polizei zu inFranken.de. Ersten Informationen zufolge, kam der Senior mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab. Anschließend krachte der Wagen eine Böschung hinab, schanzte 20 Meter durch die Luft und kam schließlich kurz vor dem Mainufer zum Stehen.

Unfall auf B26 bei Bischberg: Rettungswagen versorgt Mann (84)

Fotos der Agentur News5 zeigen den dramatischen Unfall: Angaben der örtlichen Polizei zufolge, entstand ein Totalschaden am Auto. Die Behörden untersuchen derzeit die Unfallstelle auf der B26.

Aktuell gehen die Ermittler von einem medizinischen Notfall am Steuer des Wagens aus. Möglicherweise kam der 84-Jährige auf das Gaspedal und verunglückte. Ein Rettungswagen brachte den Rentner ins Bamberger Klinikum. Dort wurde er medizinisch versorgt. Die Bundesstraße 26 wurde gesperrt. Augenzeugen berichten am Nachmittag, dass die Straße in Richtung Viereth/Trunstadt wieder befahrbar ist. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

Ebenfalls am Dienstagmorgen: Schwerer Unfall an A70-Auffahrt

Am Dienstagmorgen hat sich zwischen der B19 und der A70 ebenfalls ein schwerer Unfall ereignet. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Um kurz nach 8 kreiste ein Rettungshubschrauber über der Autobahnauffahrt.

Notruf: So holen Sie Hilfe

