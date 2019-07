Die Polizei fasste am Mittwochnachmittag (24.07.2019) einen Lkw-Fahrer nach einer Unfallflucht. Auf der B 505 bei Hirschaid hatte es einen Unfall gegeben. Das berichtet die Polizei.

Lkw-Fahrer meldet Unfall auf B505 nicht der Polizei

Angeblich wegen tiefstehender Sonne kam der Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw prallte gegen die Leitplanke und zerstörte mehrere Felder. Zusätzlich wurden drei Reifen am Sattelzug demoliert.

Nach dem Zusammenstoß meldete sich der 53-Jährige aber nicht bei der Polizei. Er fuhr einfach weiter und steuerte den nächsten Parkplatz an. Dort machte er Pause und rief einen Reifenservice.

Schaden: rund 10.000 Euro

Dank aufmerksamer Zeugen rückte die Polizei an und vernahm den flüchtigen Fahrer. Er erklärte, dass er nicht beabsichtigt habe, den Unfall zu melden, da seiner Meinung nichts beschädigt worden sei.

Der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf mindestens 1500 Euro, am Sattelzug entstand ein Schaden von rund 8500 Euro. Wegen Unfallflucht wurde eine Sicherheitsleistung in mittlerer dreistelliger Höhe einbehalten.