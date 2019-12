Strullendorf vor 1 Stunde

Unfall

A73: Betrunkener Autofahrer rast mit 200 km/h in Reisebus

Auf der A73 bei Bamberg ereignete sich am Samstagfrüh ein Unfall: Ein 45-jähriger Autofahrer raste mit 200 km/h in das Heck eines Reisebusses, in dem etwa 50 Personen saßen.