A73 bei Strullendorf: Auto überschlägt sich, vier Verletzte

Auf der A73 war am Samstagabend eine 40-Jährige unterwegs. Beim Überholen in Höhe Strullendorf platzte laut Polizeibericht ein Reifen an ihrem Wagen. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte nach rechts von der Fahrbahn.

An der Böschung überschlug sich das Fahrzeug mehrere Male, bevor es im Graben zum Stehen kam. Die Feuerwehr Bamberg unterstützte u.a. bei der Absicherung, die Autobahnmeisterei wurde wegen auslaufender Betriebsstoffe hinzugezogen.

Alle vier Insassen zwischen 27 und 40 Jahren wurden mit vier Rettungsfahrzeugen aufgrund leichterer Verletzungen ins Klinikum gebracht. Der Totalschaden am Fahrzeug wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.