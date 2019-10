Maserati-Unfall auf der A73 in Oberfranken: Auf Höhe von Buttenheim im Landkreis Bamberg hat sich am Dienstagnachmittag (1. Oktober 2019) ein Unfall ereignet. Laut ersten Informationen der Polizei Oberfranken kam gegen 13.15 Uhr ein Maserati von der Straße ab und landete in der Böschung.

Unfall auf der A73: Totalschaden bei Maserati

Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Fahrer des Maserati blieb unverletzt. Bei seinem Auto wurde Totalschaden festgestellt. Die Schadenssumme beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro.