Unfall auf der A73 bei Bamberg mit zwei Verletzten

Auto kracht in Lkw, Fahrer eingeklemmt

Autobahn aktuell in Richtung Nürnberg komplett gesperrt

Autobahn-Unfall in Oberfranken:

Wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilt ist es am Montag, 12. August 2019, gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn 73 gekommen. Zwischen dem Autobahndreieck Bamberg und der Anschlussstelle Memmelsdorf kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Auto auf einen Lkw prallte. Am Sonntag war es auf einer fränkischen Autobahn zu einem spektakulären Unfall gekommen: Ein Reisebus krachte in einen Hubschrauber, der Rotor durchbohrte die Windschutzscheibe.

Unfall auf der A73: Zwei Verletzte, Fahrbahnen Richtung Nürnberg gesperrt

Nach ersten Angaben der Polizei forderte der Unfall auf der Autobahn 73 bei Bamberg zwei Verletzte, eine Autofahrer wurde eingeklemmt. Die Rettungskräfte sind vor Ort.

Die A73 ist derzeit in Richtung Nürnberg komplett gesperrt (Stand: 14.30 Uhr).

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren ihn, sobald neue Informationen vorliegen.

