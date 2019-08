Lkw fängt auf Autobahn Feuer

Dichter Rauch qualmt aus Sattelzug

Feuerwehr kämpft gegen Flammen

Lkw-Brand auf A73: Am frühen Mittwochabend (21. August 2019) ist es zu einem Brand auf der Autobahn bei Zapfendorf (Kreis Bamberg) gekommen. Dabei fing der Anhänger eines Lkw plötzlich Feuer, wie die örtliche Verkehrspolizei gegenüber inFranken.de bestätigte. Ursache dessen war wohl ein technischer Defekt: Die Ermittlungen dazu laufen aktuell noch.

A73: Brennender Lkw kann sich auf Parkplatz retten

Die Polizei prüft derzeit, in wie weit ein Schaden an der Autobahn in Fahrtrichtung Bamberg entstanden ist. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Durch den Brand entwickelte sich dichter Rauch, der aus dem Lkw qualmte. Dabei kann es zu Sichtbehinderungen im Bereich der A73 gekommen sein. Zu Verkehrsbehinderungen in Form von Stau kam es allerdings nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Dies ist wohl der Tatsache geschuldet, dass der brennende Lkw noch auf einen Parkplatz an der Autobahn fahren konnte. Dort breitete sich das Feuer rasch aus. Die Feuerwehr aus Zapfendorf bekämpfte die Flammen. Gegen 18.45 Uhr war der Brand gelöscht. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

