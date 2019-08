Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr fiel ein schwarzer Kleinwagen mit Blumenaufkleber auf dem Kofferraumdeckel auf der A73 auf Höhe Memmelsdorf in Fahrtrichtung Suhl durch seine extrem unsichere Fahrweise auf. Die Verkehrspolizei Bamberg berichtet darüber in einem Pressebericht.

Erst vergangene Woche ereignete sich auf der A73 in Oberfranken ein Unfall mit drei Fahrzeugen. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt.

A73: Unfallflucht nach Auffahrunfall

Kurz vor dem Kreuz Bamberg fuhr er schließlich auf den schwarzen Audi A4 eines 46-jährigen Fahrers auf. Anschließend hielt der Unfallverursacher kurz auf dem Seitenstreifen an, setzte dann aber seine Fahrt ohne auszusteigen fort.

Da zum flüchtigen Unfallverursacher mit Ausnahme des auffälligen Fahrzeuges keine weiteren Angaben gemacht werden können, bittet die Verkehrspolizei Bamberg um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 0951/9129-510.