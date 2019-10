A70 Richtung Bamberg: Gefährliches Überholmanöver endet mit Verletzten und hohem Schaden

Folgenschweres Überholmanöver auf der A70 bei Eltmann: Auf der Autobahn A70 an der Ausfahrt Eltmann in Fahrtrichtung Bamberg verursachte am Dienstagmorgen (8. Oktober 2019) eine 28-jährige Autofahrerin einen Unfall. Dies teilt die Polizei mit. Die 28-Jährige bog zeitgleich mit einem Laster auf die Autobahn ein, zog aber direkt weiter nach links, um den Lkw zu überholen. Bei diesem Manöver übersah sie allerdings, dass auf der linken Fahrspur bereits ein 49-jähriger Fahrer unterwegs war, dem sie die Vorfahrt genommen hatte.

Zusammenstoß unvermeidbar

Der Autofahrer konnte trotz einer Vollbremsung den drohenden Zusammenstoß nicht mehr verhindern. So traf er das Auto der Fahrerin an der hinteren linken Seite. Durch den Aufprall schleuderte es das Auto der Frau an den linken Vorderreifen des Lkw. Daraufhin prallten sowohl die Unfallverursacherin als auch der 49-jährige Autofahrer in die Mittelschutzplanke.