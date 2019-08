In der Nacht auf Donnerstag hatte ein 19-jähriger Autofahrer im Landkreis Bamberg wohl einen Schutzengel. Wie die Polizei mitteilt, kam der Fahrer gegen Mitternacht auf der A70 bei Memmelsdorf nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der junge Fahrer, der mit einem über 30 Jahre alten Fahrzeug unterwegs war, prallte in der Folge in die Außenschutzplanke und überschlug sich mit seinem Auto am Seitenstreifen. Der 19-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug-Wrack befreien und blieb glücklicherweise unverletzt - auch wenn die Bilder des Unfalls anderes vermuten lassen.

Offenbar trat während der Fahrt plötzlich ein Defekt an der Lenkung des alten Autos auf. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro.

Erst vor wenigen Tagen überschlug sich zwischen Bamberg und Lichtenfels ein Auto. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.