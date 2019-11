A70: Unbekannte werfen Gegenstände von Autobahnbrücke - Kripo sucht drei Täter

Am Sonntagmittag (13. November 2019) beschädigten unbekannte Täter die Frontscheibe eines Autos, als dieses auf der A70 Richtung Schweinfurt fuhr. Die Unbekannten warfen Gegenstände von einer Autobahnbrücke.

A70 bei Bamberg: Windschutzscheibe beschädigt

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 55-jähriger Mann gegen 12.20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Scheßlitz und dem Rastplatz "Giechenburgblick" auf der A70 in Richtung Schweinfurt. Auf einer Brücke über der Autobahn, die die Ortschaften Wiesengiech und Starkenschwind verbindet, bemerkte er drei Menschen die dort standen. Kurz darauf hörte er einen lauten Knall und stellte fest,dass seine Windschutzscheibe beschädigt war.