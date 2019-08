A3 vollgesperrt

Schwerer Unfall zwischen Ober- und Unterfranken

Mehrere Verletzte

Update, 09.23 Uhr: Weiterhin Vollsperrung - mehrere Verletzte

Rund um die Vollsperrung auf der A3 am Sonntagvormittag gibt es neue Informationen: Zunächst kam es gegen 8 Uhr zu einem Brand auf der Autobahn. Ein Wagen stand in Flammen, so die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de. Deshalb bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Diesen Stau erkannte ein heranfahrender Autofahrer wohl zu spät und krachte in das Stauende. Dabei kollidierte der Wagen mit mehreren Fahrzeugen. Die Polizei spricht von mehreren Verletzten. News5 berichtet, dass es acht sein sollen. Auf diesen Unfall bezieht sich die Information eines eingeklemmten Autofahrers, der durch die Feuerwehr befreit werden muss.

Die Vollsperrung in Richtung Frankfurt besteht weiterhin. In Richtung Nürnberg wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind von dieser A3-Seite in Fahrtrichtung Nürnberg an der Unglücksstelle. Deshalb kommt es auch dort weiterhin zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Probleme bereiten andere Verkehrsteilnehmer im Stau auf der Autobahn, die im Stau wenden und auf dem Standstreifen in die entgegengesetzte Fahrtrichtung fahren. Im Gespräch verurteilte die Polizei solche Aktionen: "Das ist lebensgefährlich."

Erstmeldung zum Unfall: A3 vollgesperrt

Autobahn nach Unfall vollgesperrt: Am Sonntagmorgen hat sich auf der A3 zwischen Schlüsselfeld (Kreis Bamberg) und Geiselwind (Kreis Kitzingen) gegen 07. 45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen der Polizei zufolge, wurde dabei ein Autofahrer eingeklemmt. Dies sagte ein Polizeisprecher zu inFranken.de.

Unfall: A3 in Richtung Frankfurt und Richtung Nürnberg vollgesperrt

Der Unfall ist laut der Polizei auf dem linken Fahrstreifen passiert. Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort und versucht die eingeklemmte Person zu befreien. Die Autobahn ist derzeit (Stand: 08.30 Uhr) in beide Richtungen in diesem Bereich vollgesperrt. Der Unfall hat sich in Fahrtrichtung Frankfurt ereignet. Jedoch sind Wrackteile eines Autos auf die Fahrbahn in Richtung Nürnberg geschleudert, deshalb kommt es auch auf dieser Seite der A3 zur Sperrung. Es staut sich aktuell massiv auf der Autobahn. Autofahrer werden gebeten eine Rettungsgasse zu bilden, sodass der Rettungsdienst zur Unfallstelle kommt. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

Auf der A3 ist es zuletzt zu einem Unfall gekommen. Ein Auto brannte dabei unterhalb einer Brücke aus. Die Autobahn wurde auch dort gesperrt.

