Ukulele-Konzert von Andreas Rottmann

Andreas Rottmann ist hauptberuflicher Ukulele-Spieler und -Lehrer in Bamberg. "Als freischaffender Künstler/Musiker trifft mich die aktuelle Situation genauso wie meine Kollegen sehr hart", sagt Rottmann. Doch "ich möchte mit meiner Musik den Menschen einen Moment der Leichtigkeit geben."

Nach diesem Motto hört sich auch der Konzertabschnitt an, den er auf unserer Corona-Bühne präsentiert. Rottmann spielte im Lichtspiel-Kino, entsprechend sind auch einige Filmmelodien aus dem Lichtspiel-Programm von 2019 dabei. Viel Spaß beim Hören und Erraten!

Wem der Beitrag gefällt, spendet direkt an den Künstler:

Andreas Rottmann

VR Bank Bamberg-Forchheim eG

IBAN: DE20 7639 1000 0001 5440 39

BIC: GENODEF1FOH

Paypal: ukahunaukuleleacademy@gmail.com

So funktioniert die Corona-Bühne

Was ist die Corona-Bühne? Der FT stellt mit seiner Facebook-Seite und seiner Homepage inFranken.de/corona-bühne den Künstlern eine reichweitenstarke Möglichkeit zur Verfügung, virtuell aufzutreten. Videobeiträge, Fotoserien, Audio-Aufnahmen, Texte und andere Ideen sind willkommen. Die Zuschauer können direkt an den Künstler spenden. Gema-pflichtige Musik ist nicht möglich. Die Beiträge werden von uns geprüft. Wer kann mitmachen? Das Angebot richtet sich an freischaffende Künstler aus Bamberg und dem Landkreis. Und wie? Die Künstler schicken ihre Beiträge, eine kurze Erklärung zu ihrer Situation und Kontodaten für Spenden per Email an redaktion.bamberg@infranken.de (Stichwort: Corona-Bühne).