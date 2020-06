Überraschung: Ina Greß ist nun Dritte Bürgermeisterin von Memmelsdorf

Nun weht ein anderer Wind in Memmelsdorf. Als stärkste Fraktion ging die CSU mit ihrem Frontmann Jürgen Reinwald aus der Kommunalwahl 2020 hervor, weshalb er auch das Amt des Zweiten Bürgermeisters für seine Partei reklamieren durfte. In der konstituierenden Sitzung unterlag Alfons Distler (VWG) in geheimer Abstimmung Jürgen Reinwald erwartungsgemäß mit neun zu zwölf Stimmen.

Gegen Silvia Pfister durchgesetzt

Dann aber gab es bei der Wahl der Dritten Bürgermeisterin eine veritable Überraschung: Ina Greß von der Liste "Grünes Memmelsdorf" wurde mit 13 Stimmen zur Dritten Bürgermeisterin gewählt. Und das, obwohl ihr mit Silvia Pfister (WLW) ein Urgestein des Ratsgremiums als Herausforderin gegenüberstand. Ein bisschen große Politik schlägt also auf den Rat der Gemeinde Memmelsdorf durch, wenn die CSU mit den Grünen wählen geht.

Ina Greß wurde bei der ersten Sitzung des neuen Memmelsdorfer Ratsgremiums also gleich zweimal vereidigt - zuerst als neugewählte Gemeinderätin und dann als Dritte Bürgermeisterin der Gemeinde.

Zwei weitere neue Ratsmitglieder

Eingangs der Sitzung hatte Bürgermeister Gerd Schneider mit Christiane Buchhorn (CSU) und Klaus Achatzy (Grünes Memmelsdorf) noch zwei weitere neue Ratsmitglieder begrüßen und vereidigen können.

Zudem folgte auf den wiedergewählten, aber schon wieder ausgeschiedenen Reinhard Zillig Christian Hansel (beide ABD).

Für ein knappes Abstimmungsergebnis sorgte bei der Verhandlung der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts ein Antrag von Ratsmitglied Alfons Distler. Er beantragte, es möge ein Passus in die Geschäftsordnung aufgenommen werden, dass die Sitzungen des Gremiums drei Zeitstunden nicht überschreiten sollten. Knapp, mit elf Nein-Stimmen zu zehn Ja-Stimmen, scheiterte der Antrag. Die Räte werden auch in Zukunft solides Sitzfleisch beweisen müssen, wenn sie in einer längeren Ratssitzung sind.

Ruschig ist Seniorenbeauftragte

Schließlich ging es an die Besetzung der Ausschüsse und die Festlegung der Gemeindevertreter im Schulverband Memmelsdorf und im Zweckverband Kommunale Selbsthilfe sowie um die Bestellung eines Jugendbeauftragten. Beide Neubesetzungen wurden zurückgestellt, um den Bewerbern bei der nächsten Sitzung die Gelegenheit zur Vorstellung zu eröffnen.

Als gemeindliche Senioren-, Behinderten- und Inklusionsbeauftragte wurde Gisela Ruschig aus Drosendorf mit 21 Ja-Stimmen bestellt. Ihr Stellvertreter ist Gemeinderat Klaus Achatzy.

Und schließlich wurde noch eine der schönsten Aufgaben übertragen, die eine Gemeinde vergeben kann: die des Standesbeamten für die Vornahme der Eheschließungen. Das übernimmt weiterhin mit großer Freude Bürgermeister Gerd Schneider.