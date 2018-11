Überraschende Momente bei den Awo-Wahlen

In den letzten Jahren hatte es bei der Awo im Kreisvorstand immer Einigkeit vor den Vorstandswahlen gegeben. Dieses Mal war eigentlich der bisherige kommissarische Vorsitzende Klaus Stieringer "gesetzt". Doch dann hatte am Wahlvortag hatte noch Jonas Merzbacher, Gundelsheimer Bürgermeister und SPD-Unterbezirksvorsitzender, völlig überraschend signalisiert, dass er ebenfalls Interesse am Vorsitz des 700 Mitglieder starken Vereines habe.

Dann passierte das, was es bei der Awo lange nicht gegeben hat: Eine Kampfabstimmung. In dieser setzte sich Stieringer durch. Merzbacher wurde dann als Stellvertreter Stieringers gewählt, ebenso wie Oberhaids (SPD-)Bürgermeister Carsten Joneitis. Vollkommen neu besetzt wurde dann auch der Rest der siebenköpfigen Führungsmannschaft.

Wie einzelne Kandidaten auf die Überraschungen dieser Neuwahlen reagierten und einen Kommentar zum Awo-Wahl-Novum lesen Sie im Premiumbereich bei inFrankenPlus.de