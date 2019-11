Es ist ein Projekt, das wegen der Kosten bislang in ferner Zukunft schien: die Generalsanierung des Rathauses Maxplatz samt der benachbarten im Besitz der Stadt befindlichen Gebäude an der Hauptwachstraße. Das änderte sich, als am Donnerstag gegen 16 Uhr der Haushaltsausschuss des Bundestags se...