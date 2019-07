Überlebt - dank einer Höllenfahrt durch den Wald

Ein Alptraum: wie wild stechende Hornissen und ein ohnmächtiger Freund auf dem Beifahrersitz. Der Burgebracher Klaus Dörnbrack dachte nicht an die eigenen Schmerzen. Er setzte alles daran, seinen ebenfalls von Hornissen gestochenen Freund Karl-Heinz Schwarm so schnell wie möglich aus dem Wald und in die Steigerwaldklinik zu bringen. Wie sich zeigte, hat er ihm mit seiner Höllenfahrt das Leben gerettet. Die ganze Geschichte über den lebensgefährlichen Einsatz des Burgebrachers, der dafür mit der bayerischen Christophorus-Medaille ausgezeichnet wurde, lesen Sie im Premiumbereich bei inFranken.de