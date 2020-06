Frau darf nicht in die Notaufnahme: 57-Jährige leistet Widerstand in Krankenhaus. Im Bamberger Klinikum hat eine renitente Frau das medizinische Personal körperlich attackiert. Der Grund: Die 57-Jährige durfte wegen der momentanen Corona-Maßnahmen nicht zu ihrem Mann in die Notaufnahme des Krankenhauses. Dies berichtet wie Polizei.

Demnach wurde die Polizei am Donnerstagabend (04.06.2020) kurz vor 19 Uhr darüber informiert, dass eine 57-jährige Frau das Bamberger Klinikum betrat. Dort wollte sie ihren Mann in der Notaufnahme besuchen. Weil dies aufgrund der bestehenden Corona-Bestimmungen nicht möglich war, rastete die Frau komplett aus.

Krankenhaus-Besucherin rastet aus: 57-Jährige greift Ärztin und Pfleger an

Sie packte kurzerhand eine Ärztin an beiden Unterarmen, zog einen Schuh aus und schlug diesen gegen den Kopf der Medizinerin. Anschließend griff die Frau auch noch einen Krankenpfleger an, indem sie ihn zwickte und ebenfalls mit ihrem Schuh attackierte.

Beim Eintreffen der Polizei war die 57-Jährige aufbrausend und uneinsichtig, wie die Polizei schildert. Sie versuchte sich durch Tritte und Schläge einer Fesselung zu entziehen. Aufgrund ihres angeschlagenen Gesundheitszustandes musste die Frau anschließend in ärztliche Behandlung gebracht werden.

Sie muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.

