Udo Pörschke liest seine Erzählung "Unter dem Buddha-Baum"

"Als regionaler Autor und Filmemacher bin ich von der Idee der Corona-Bühne begeistert", schreibt uns der in Bamberg geborene und derzeit in Stegaurach lebende Udo Pörschke. Und fügt gleich hinzu: "Selbst bin ich aufgrund eines laufenden Filmprojekts nicht in finanziellen Nöten, möchte aber mit meinem Beitrag dazu ermuntern regionale Künstler zu unterstützen." Wem seine hier vorgetragene Geschichte "Unter dem Buddha-Baum" gefällt, kann also gerne einen anderen Künstler der Corona-Bühne mit einer Spende unterstützen.

."Unter dem Buddhabaum" hat den Literaturpreis der Katholischen Erwachsenenbildung 2011 gewonnen. Zuletzt wurde die Geschichte bei der MainLit in Würzburg gelesen.

So funktioniert die Corona-Bühne

