Tschüss, Corona-Frisur!

Die Corona-Krise hat uns momentan alle im Griff. Das macht sich auch auf dem Kopf bemerkbar: Die Haare sind widerspenstig, eigenwillig und zu lang nach vier Wochen mit geschlossenen Friseur-Salons. Egal, ob sie inzwischen über die Augen reichen, oder der Ansatz schon ein gutes Stück nachgewachsen ist: Der nächste Friseur-Termin ist dringend notwendig. Laut neuer Beschlüsse ist dies wieder ab dem 4. Mai möglich. Auch Friseurmeisterin Nadine Lixl darf in knapp zwei Wochen die Türen zu ihrem Salon in Burgebrach öffnen. Bereits jetzt sei ihr Terminkalender übervoll. "Meine Kunden sind über die Öffnung in zwei Wochen sehr erleichtert. Aber natürlich müssen gewisse Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden."

Die 45-Jährige stellt sich darauf ein, dass sie in ihrem kleinen Salon künftig nur noch eine Person bedienen kann. Begleitpersonen dürfen jetzt ohnehin nicht mehr mitkommen. Lixl geht davon aus, dass sowohl sie als auch ihre Kunden jeweils Schutzmasken tragen werden und hat bereits ein Sortiment organisiert, um notfalls ihre Kunden damit auszustatten, sollten diese ohne Maske gekommen sein. Klar sei auch, dass die Plätze nach einem Termin komplett gesäubert und desinfiziert werden müssen. "Das ist kein Problem, das haben wir auch schon eine Woche vor dem Lockdown gemacht." Ansonsten gibt es noch viele Fragen - zum Beispiel ob der Friseur ständig Handschuhe tragen muss -, bei denen Lixl auf baldige Antworten von der Berufsgenossenschaft hofft.

Was aber können Kunden tun, um ihr Haar bis zur Wiedereröffnung der Salons zu bändigen? Zur Überbrückung verrät uns die Friseurmeisterin vier Tipps und Tricks, wie wir das Haar richtig pflegen und in die richtige Form bringen:

1 Mehr Volumen: Laut Lixl fängt der erste Schritt direkt nach dem Duschen an: "Man sollte die Haare nach dem Duschen immer ordentlich föhnen." Lufttrocknen oder gar die nassen Haare flechten ist sowohl für die Struktur als auch für die Haarfarbe schlecht. Mit Hilfe von Lockenstab, Bürste oder Wickler lässt sich anschließend das richtige Volumen erzeugen. Ein Hitzeschutz für die Haare ist hierbei besonders wichtig.

2Ansatz kaschieren: Mit der Zeit macht sich auch der nachwachsende Ansatz bemerkbar. Produkte wie Puder beispielsweise helfen übergangsweise beim Kaschieren. Das Puder hält bis zur nächsten Haarwäsche und muss schlicht auf dem Ansatz aufgetragen werden. So kann die Zeit bis zur nächsten Haarfärbung überbrückt werden.

3Kurzhaarschnitt: Falls die kurzen Haare auf einmal gar nicht mehr so kurz sind: Die Haare einfach mit Produkten wie Gel oder Wachs an den Seiten hinter die Ohren nach hinten stylen, damit sie näher am Kopf liegen. Einen Pony kann man getrost wachsen lassen, und ihn als Seitenscheitel tragen. "Ich rate davon ab, selbst die Schere in die Hand zu nehmen. Man schneidet schnell zu viel ab und dann sitzt der Pony oft schief oder zu weit oben!"

4Langhaarschnitt: Hier heißt es nun: Zeit zum Ausprobieren. Trotzdem sei das Verwenden einer intensiven Pflege-Kur vor allem bei langen Haaren wichtig. Als Flechtfrisur schlägt die Friseurmeisterin den "Französischen Zopf" vor (siehe Anleitung).