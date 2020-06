Trotz mehrerer Corona-Fälle: 88-Jährige soll in Bamberger Seniorenheim zurück - Familie greift ein

Brigitte Rehm*, 88 Jahre alt, Pflegestufe 4, sitzt im Rollstuhl. Sie lebt in einem Seniorenheim in Bamberg, bis es ihr Anfang Mai 2020 in der Brust schmerzt. Die Rentnerin klagt ihrer Familie und dem Heim das Leid, daraufhin wird sie ins Klinikum Bamberg gebracht. Es stellt sich heraus, dass lediglich der Brustkorb geprellt und der Blutdruck zu hoch ist - Entwarnung.

Nach viertägigem Krankenhausaufenthalt soll sie entlassen werden. Den Bestimmungen der Bayerischen Staatsregierung zufolge, können Patienten erst nach einem negativen Corona-Test, was der Fall ist, sowie einer zweiwöchigen Quarantäne ins Heim zurückkehren. Die Isolation Pflegebedürftiger findet in der Regel in Ausweicheinrichtungen, wie im Bamberg Fall, einem Rehazentrum statt.

Spießrutenlauf beginnt: Coronavirus befällt Bamberger Heimbewohner

Da das Rehazentrum zu diesem Zeitpunkt überlastet ist und kein Zimmer für die 88-Jährige zur Verfügung hat, muss sie eine Woche länger im Klinikum ausharren - ohne Brustschmerzen, ohne Corona-Infektion.

Schließlich wird sie in das Rehazentrum verlegt: 14 Tage der Isolation, des Besuchsverbotes und der Einsamkeit folgen. Brigitte Rehm* befindet sich längst in keinem psychisch guten Zustand mehr.

Die derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen sehen vor, dass Bewohner von Seniorenheimen Anspruch auf eine Rückkehr in die "eigenen vier Wände" haben. Während sich die 88-Jährige in einer verlängerten Quarantäne befand, infizierten sich jedoch mehrere Bewohner des Heims mit "Sars-CoV-2".