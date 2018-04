Treffpunkt ? Die Alte Mühle in Oberhaid

Es wird schon noch etwas Wasser den Mühlbach hinunterlaufen, bis das Areal rund um die Alte Mühle in Oberhaid zum Leben erweckt ist. Aber es soll zu einem neuen Treffpunkt werden, für die Oberhaider, Vereine, aber auch für Touristen und Besucher. Ein reizvoller Aspekt: Die Mühlentechnik wird gezeigt, das Mühlrad sich wieder drehen.l

