Von der Kindermode bis zur neuen Einrichtung ist in Bamberg vieles zum kleinen Preis zu haben. InFranken.de verrät, in welchen Outlets man in Bamberg richtig sparen kann.

1. Trachtenhof Nübler Outlet

Bayern ist bekannt für seine volkstümlichen Bräuche und Feste. Und was ist bei solchen Veranstaltungen Pflicht? Natürlich eine Tracht! Dass diese oftmals auch ganz schön teuer sein kann, ist kein Geheimnis. Deswegen ist das Trachtenhof Nübler Outlet für Schnäppchenjäger die richtige Anlaufstelle. Hier gibt es alles rund um das Dirndl und die Lederhose zu einem fairen Preis. Und sollte mal was nicht passen, ist die Änderungsschneiderei direkt vor Ort.

Wo: Geisfelderstraße 48 in 96050 Bamberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr

Weitere Informationen zum Trachtenhof Nübler gibt es auf der Webseite

Sie kommen demnächst nicht nach Bamberg? Rabatt-Angebote gibt es auch im Online-Shop

2. Schuh Mücke Sportmarkenoutlet

30.000 Sportartikel gibt es im Sportmarkenoutlet in Bamberg. Darunter finden sich Marken aus den Bereichen Running, Wandern, Fußball, Tennis und Fahrradbekleidung. Viele Waren sind bis zu 70 Prozent reduziert.

Wo: Laubanger 19C, 96052 Bamberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09.30 bis 19.00 Uhr, Samstag von 09.30 bis 18.00 Uhr

Weitere Informationen zum Schuh Mücke Sportmarkenoutlet gibt es auf der Webseite

3. Lollibel - Das Kindermoden-Outlet

Lollibel, das ist seit 2012 DIE Adresse für Kindermode in Bamberg! Bei Lollibel findet ihr auf 200 Quadratmetern eine riesige Auswahl an Markenmode vor allem deutscher und nordischer Marken in den Größe 44 bis 176 zu günstigen Preisen. Dank der Markenvielfalt ist für jeden Geschmack etwas dabei. Vervollständigt wird das Sortiment durch schönes, kreatives HAPE-Holzspielzeug, im Sommer auch HAPE-Sandspielzeug, sowie kreative Bastelsets und Spiele von Djeco für jedes Alter von 0 bis 13 Jahren.

Wo: Theatergassen 2, 96047 Bamberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen

Weitere Informationen zum Lollibel-Kindermoden-Outlet gibt es auf der Webseite

4. Designbotschaft Showroom

Der seit 2010 erfolgreiche Online-Möbel-Shop hat auch ein lokales Geschäft. Auf 200 Quadratmetern findet man eine beeindruckende Auswahl vieler Markenmöbel und -accessoires. Bunte Leuchten, schräge Hocker, elegante Stühle, popige Cubes, außergewöhnliche Tische, Retro Kühlschränke, geradlinige Sideboards, Schränke im Stil der 50er Jahre, Möbel aus indischem Fundholz und die Schmuckstücke von CADA Design können Kunden im Showroom bestaunen und kaufen.

Wo: Luitpoldstraße 4, 96052 Bamberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 13.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 10.00 - 13.00 Uhr

Mehr Informationen zum Designbotschaft-Showroom gibt es auf der Webseite

Lieber bequem von Zuhause aus shoppen? Hier geht's zum Online-Store

5. Greiff Outlet

Seit über 200 Jahren setzt Greiff auf Qualität und Stil und auf maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden. In Bamberg zuhause, zählt Greiff zu den führenden Herstellern von Berufsbekleidung, vor allem für die Dienstleistungsbranche, die Hotellerie und die Gastronomie. Das Outlet biete immer wieder neue Aktionen an und man spart durchschnittlich 30 Prozent.

Wo: Memmelsdorfer Straße 250, 96052 Bamberg

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr, Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr

Mehr Informationen zum Greiff-Outlet gibt es auf der Webseite

6. Fasit Schuh und Strumpfhandel Outlet in Bamberg

Beim Fasit Schuh und Strumpfhandel gibt es jede Menge Schuhmarken zu kleinen Preisen. Egal ob sportlich, trendy oder schick, die Auswahl für Damen und Herren ist riesig. Zu den gängigen Rabatten gibt es oft Aktionen mit zusätzlichen Vergünstigungen, wenn man mehr als ein Paar Schuhe kauft.

Wo: Dr.-Robert-Pfleger-Strasse 1, 96047 Bamberg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr

Gerry Weber, Tamaris, Adidas und Co.: 10 Outlets für Schnäppchenjäger in Mittelfranken

Alles für Schnäppchenjäger: 7 Top-Outlets in Oberfranken