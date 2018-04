Tipps fürs Wochenende in Bamberg Stadt und Land

Donnerstag bis Samstag:



Bamberg



Chormusik vom Feinsten

Der Knabenchor Niederaltaich gastiert auf seiner Bayern-Tour am heutigen Donnerstag, 5. April, in der St.-Otto-Kirche in Bamberg (Beginn 18.30 Uhr). Vor mehr als 15 Jahren wurde der einzige Knabenchor Niederbayerns "Pueri Cantores Altahensis" von Pater Romanos gegründet. Seitdem hat sich der Chor zu einem faszinierenden Ensemble entwickelt. Mit einem spannenden Programm, bestehend aus österlichen A-cappella-Werken und dem Gloria und Credo von Antonio Vivaldi, gehen die "Pueri" aus Niederaltaich auf Konzertreise durch Bayern. Unterstützt wird der Chor von einem Projektorchester und von Solisten der Würzburger Musikhochschule. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.



Bamberg



Nice Brazil im Jazzclub

Die Sängerin Nice Brazil ist am Samstag (21 Uhr) im Jazzclub zu hören. Geboren in Sao Paulo und seit 1990 in Deutschland zu Hause, lässt Nice Brazil die Parallelität und die Diskrepanz zwischen Jazz und der Musica Popular Brasileira erkennen. Gegensätzliche Klänge, Rhythmen, Poesie und eine große Mischung der brasilianischen musikalischen Richtungen wie Bossa Nova, Samba, Choro, Baiao etc. werden geboten. Bereits bekannte Kompositionen werden neu interpretiert, eigene Kompositionen erzählen Geschichten zum Nachdenken. Mit dabei ist die lebende Schlagzeuger-Legende Portinho (New York). Der 80-Jährige gilt als Master des Brazilian-Jazz-Drummings. Am Piano sitzt Ricardo Fiuza, einer der gefragtesten Studiomusiker und Produzenten von Belo Horizonte, am Bass Dudu Penz, der auf der ganzen Welt seine Auftritte hat.



Bamberg



Performancetheater entdecken

Lust, Theater mal ganz anders zu entdecken? Gelegenheit dazu bietet das Performance-Theater "7BILDER" im Theresianum in Bamberg. Im April bringt "Die Künstlerwerkstatt e.V." aus Stegaurach ein Performancetheater mit experimentellem Mix aus vertrautem Gefühl und ausgestellten Augenblicken als Uraufführung auf die Bühne. Im Laufe der sieben Vorstellungen werden jedes Mal aufs Neue die titelgebenden "7BILDER" in die Phantasie der Zuschauer gemalt. Es gibt sechs Darsteller, sechs Farben und sieben Szenen. Die wechselnde Besetzung sorgt an jedem Abend für einzigartige Konstellationen und einmalige "Bilder" mit Schauspiel, Tanz, Musik oder Gesang. Gespielt wird am 7., 13./14., 20./21. und 27./28 April jeweils um 20 Uhr im Theresianum in Bamberg. Karten sind beim BVD-Kartenservice und unter karten@die-kw.de erhältlich. Eine halbe Stunde vor Beginn findet eine Einführung statt.



Samstag/Sonntag :



Bamberg



"Poldis Wiederkehr" auf der Altenburg wird ein bäriges Vergnügen

Im Altenburg-Jubiläumsjahr gibt es ein "Wiedersehen" mit Poldi. Deutschlands letzter Burgbär ließ bis 1982 Kinderherzen auf der Altenburg schneller schlagen, wenn er sich zu voller Größe auf die Hinterbeine stellte und sein strenger Geruch in die kleinen Nasen stieg. Eier konnte man ihm zuwerfen. Oft ließ er sie achtlos liegen und tapste nur zwanghaft hin und her. Wer das noch erleben konnte, dürfte es niemals vergessen.Vor zweihundert Jahren wurde der Verein zur Erhaltung der Altenburg gegründet und die Festivitäten dauern an. Martin Neubauer und Heiko Triebener gestalten im Galeriesaal der Altenburg zwischen Ritterrüstungen auf knarzendem Boden das Programm: "Poldis Wiederkehr". Wer sich gerne fröhlich Bären aufbinden lässt, dürfte auf seine Rechnung kommen. Der Bamberger Autor Hans-Manfred Milde schrieb eigens ein Märchen. "Wie der erste Bär auf die Altenburg kam", weitere Märchen, Gedichte und Episoden um "zottige Gesellen" sorgen für Unterhaltung.

Der Solotubist der Bamberger Symphoniker steuert Brummiges bei: Bärenlieder aus dem Mittelalter, von Joseph Haydn und Robert Schumann bis zu jazzenden Tanzbären. Mit einer feierlichen Ansprache von Bambergs "viertem Bürgermeister" wird dann der neue Poldi begrüßt und in sein Gehege gebracht. Da der letzte Burgbär einst nach dem Bürgermeister Luitpold Weegmann benannt wurde, darf man gespannt sein, ob der gewaltige Neuankömmling nun auf den Namen "Andi" hören soll. Freilich sind Gerüchte im Umlauf, es handle sich bei diesem Tier nur um einen digitalen Fake mit künstlich eingebauten Geruchsdrüsen.

Wer sich selbst davon überzeugen will, hat dazu Gelegenheit am kommenden Sonntag, 8. April, um 17 Uhr, Sonntag, 15. April, um 18.30 Uhr und am Samstag, 28. April, um 20 Uhr. Plätze für die Galerie der Altenburg kann man sich unter Telefon 0951/54528 sichern.



Bamberg



Folk-Pop und flotte Balkanstücke

Die Liebe zu melodiösem, ausgefeiltem Songwriting, ihre interkulturelle musikalische Prägung und eine Leidenschaft für ekstatische Live-Performances: Diese Mischung zeichnet "Stray Colors" aus, die am Samstag um 20.30 Uhr im Live-Club in Bamberg auftreten. Durch ihre sympathische und spontane Art gewinnen die fünf hochversierten Musiker (zweimal Gitarre, Bass, Drums, Trompete) stets die Sympathien ihres Publikums, egal ob auf Festivals, bei wilden Campusfeiern, im Vorprogramm (z.B. "Tallest Man On Earth", Stefan Dettl, Chris Jagger) oder bei Programmabenden für Musikliebhaber. Flotte, tanzbare Balkanstücke, zum Teil auf Bosnisch (Muttersprache von Sänger/Gitarrist Pasalic) wechseln sich mit herzerwärmenden, mehrstimmigen Folk-Pop-Nummern ab - eine einzigartige Symbiose aus Tradition und Moderne. Der Eintritt ist frei.



Bamberg



Satter Klang und tolle Stimme

Die Big Wabbit Band lädt am kommenden Sonntag um 19.30 Uhr in den stimmungsvollen "Raum für Kultur" der Alten Seilerei ein. Die 18-köpfige Formation unter der Leitung von Bandleader und Saxophonist Matthias Zippel spielt fetzige Swing, Funk, Standards und moderne Bigbandmusik auf höchstem Niveau. Begleitet wird die Band von Sängerin Nicole Kubis (Foto) aus Orange County/Los Angeles. Neben bekannten Titeln und konzertanter Bigbandmusik sind Gesangstitel zu hören, die Nicoles Vater eigens für seine Tochter arrangiert hat.



Bamberg



Auftakt im Heerleinsgarten

Die Wildensorger Open-Air-Saison im Garten des Gasthauses Heerlein startet am kommenden Samstag, 7. April, um 15 Uhr mit der alteingesessenen Rockband "Full House". Neben vielen alten Bekannten gibt es 2018 zwei neue Highlights im Heerleinsgarten. Am 1. Mai geben "Dreyklang" und am 21. Juli "Widefake" ihre Visitenkarte ab. Natürlich dürfen die Bamberger Musikklassiker wie "Second Try" am 22. April sowie die "Schweineohren" am 10. Juni nicht fehlen. Nach einigen Jahren Abstinenz gibt es ein Wiedersehen mit den "Orange Drops". Liebgewonnene Musikschmankerln sind die Jazz-Sessions des Jazz-Clubs Bamberg jeden 1. Mittwoch im Juni, Juli und August, bei denen einsteigen erwünscht ist. Ein kleines Jubiläum feiert die "United Beat Band" dieses Jahr mit ihrem zwanzigsten Heerlein-Auftritt. Die Wildensorger Open-Air-Saison endet am 11. August mit Waldi Bauer und Uwe Gaasch als "Brand Old".