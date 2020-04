Horst Feulner ist in diesen Tagen der einsamste Mitarbeiter des so genannten Konzerns Stadt Bamberg. Nur noch eine Auszubildende hält zusammen mit dem Geschäftsführer der Arena Betriebs GmbH die Stellung in der Mußstraße, im Obergeschoss der Konzerthalle. Alle 55 Mitarbeiter von drei Gesellschaften...