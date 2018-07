Teilabbruch des Pestalozziwohnheims wird den Wohnungsmangel in Bamberg anheizen

Der Bamberger Wohnungsmarkt sieht einer deutlichen Verschärfung im kommenden Jahr entgegen. Mit dem Abbruch eines in die Jahre gekommenen Wohnheims in der Pestalozzistraße verlieren 218 Bewohner ihre Bleibe. Die Studenten sprechen von einem "sehr großen Problem, das auf Bamberg zurollt - nicht nur für Studenten auch für Familien".Zwar will der Betreiber des Wohnheims, das Studentenwerk Würzburg, ein neues Wohnheim mit 311 Plätzen errichten, doch bis diese zur Verfügung stehen, wird einige Zeit ins Land gehen.Aus der Stadt kommen Forderungen, dass das Studentenwerk Ersatz für die Bauphase schaffen soll. Zum Beispiel in Form von Containern. Auch die Konversionsfläche wird als Ersatzwohnraum ins Gespräch gebracht.Doch beim Studentenwerk reagiert man zurückhaltend auf diese Forderungen. Bisher haben sich offenbar alle Chancen auf eine Zwischenlösung zerschlagen.Mehr über den Teilabbruch des Pestalozziwohnheims erfahren Sie in Kürze im Premiumbereich von infranken.de