Im oberfränkischen Bamberg haben sich am Wochenende Szenen einer Plünderei abgespielt. Am Sonntagabend (10. November 2019) hielten sich 30 bis 40 Menschen in der Tankstelle in der Von-Ketteler-Straße auf. Informationen der Polizei zufolge, lenkten einige Beteiligte den Kassierer ab, während sich die Anderen an den Produkten bedienten. Dabei handelte es sich mehrheitlich um Erwachsene. Als der Kassierer den Diebstahl bemerkte, alarmierte er die Beamten.

Tankstellen-Diebstahl in Bamberg: Schaden noch nicht bekannt

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sich etwa elf Autos mit rumänischer Zulassung vor der Tankstelle befanden, die den Beteiligten gehörten. Damit flüchteten sie.