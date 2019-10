Täglich mehrere Busausfälle in Bamberg erwartet

Wegen krankheitsbedingten Personalmangels fallen im Bamberger Stadtbusgebiet in dieser Woche wohl mehrere Fahrten aus. Am Dienstag waren es 74 Ausfälle, für den Mittwoch werden etwa 100 erwartet. "Das ist besonders ärgerlich, weil es auch bei der VGN-App und den digitalen Anzeigen an den Bushaltestellen Probleme mit der Programmierung gibt", sagt Stadtwerke-Sprecher Jan Giersberg. Über aktuelle Ausfälle informieren die Stadtwerke deshalb nun täglich auf ihrer Homepage.

"Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass der Busverkehr wieder wie gewohnt fährt", sagt Giersberg. Im Bamberger Stadtgebiet gibt es täglich mehr als 1500 Busfahrten. Zwar gebe es einen Pool von sieben bis zehn Fahrern, die bei Personalmangel einspringen könnten, nur reichten diese laut Giersberg bei der momentanen "massiven Krankheitswelle" nicht aus.