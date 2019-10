Studie der Uni Bamberg: 7,5 Millionen Online-Artikel werden jährlich entsorgt

Eine Studie der Forschergruppe Retouren-Management an der Uni Bamberg hat sich mit den Hintergründen beschäftigt, weshalb viele Rücksendungen im Online-Handel vernichtet werden. Für ihre Studie befragten die Forscher um Björn Asdecker 139 Online- sowie Multi-Channel-Händler, also Unternehmer, die nicht nur im Online-Handel aktiv sind, wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte. Das Ergebnis: Rund 20 Millionen Rücksendungen pro Jahr werden vernichtet, bei rund der Hälfte seien Aufbereitung und Weiterverkauf den Händler zufolge nicht möglich, weil die Retouren-Artikel defekt seien.

Ressourcenverschwendung bei Online-Artikeln: Spende wäre möglich

Eine weitere Ursache sei allerdings aus Nachhaltigkeitssicht besonders bedenklich, sagt Asdecker: etwa eine Million retournierte Produkte pro Jahr müssten vernichtet werden, weil Marken- und Patentinhaber dies so vorgeben. Dazu der Retouren-Management-Experte: "Da sich diese Artikel meist in einem sehr guten Zustand befinden, handelt es sich hierbei um eine offensichtliche Ressourcenverschwendung." In rund 40 Prozent aller Fälle, in denen Retouren vernichtet werden, wäre es laut Studie zumindest möglich, dass die Händler die Ware spenden. Dies scheitere allerdings in erster Linie an steuerlichen Gründen.