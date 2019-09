Seit dem Abend des 08. September 2019 wurde das Mädchen vermisst. Sie kehrte nach einem Familienbesuch in Strullendorf (Landkreis Bamberg) nicht wie geplant in eine Jugendhilfeeinrichtung zurück. Deswegen hatte sich die Polizei am Dienstag an die Öffentlichkeit gewendet.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch konnte allerdings Entwarnung gegeben werden. Die 17-jährige kehrte wohlbehalten zu ihrer Familie zurück. Laut Polizei liegt keine Straftat vor, die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.

