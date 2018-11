Strippen für den guten Zweck

Die Ladies in Hallstadt kamen schnell zur Sache: Kaum standen die drei Termine der "Ladies Night, in fränkisch: Läidies Nait" fest, waren die Tickets auch schon ausverkauft. Jetzt haben die sechs Laien-Chippendales beschlossen, ihre Hüllen auf der Hallstadter Kulturbühne am 3. Dezember ab 19.30 Uhr ein viertes Mal fallen zu lassen - und das ganz umsonst.

"Es war eine spontane Idee", erklärt Karl-Heinz Ertl, Präsident des Lions Club Bamberg-Residenz, der einen der Protagonisten persönlich kennt. Warum nicht den Reisverschluss ein weiteres Mal öffnen, wenn das Interesse doch so groß ist, und den Erlös der schlüpfrigen Sondervorstellung einem guten Zweck spenden?

Verzicht auf Gage

Die Stripper waren gleich Feuer und Flamme und verzichteten auf ihre Gage, ein Termin war ebenfalls rasch gefunden. Wolfgang Heyder, Betreiber des Kulturbodens, erklärte sich zudem bereit, dem Lions Club, der als Veranstalter auftritt, die Bühne in der Hallstadter Marktscheune zum Sonderpreis zu überlassen. Für Getränke und kleine Snacks sei gesorgt, der gesamte Erlös der Veranstaltung werde caritativen Projekten im Raum Bamberg zugute kommen, versprach Ertl.

Tickets gibt es ab sofort - und zwar nur - bei Lotto Hümmer (Telefon 0951/70058825) im Ertl Center sowie, sollten dann noch welche da sein, an der Abendkasse (aktuelle Infos unter www.lc-bamberg-residenz.de). Die Karten kosten 23 Euro in der ersten und 19.70 Euro in der zweiten Kategorie. Einlass ist am 3. Dezember ab 18.30 Uhr, die Vorstellung beginnt eine Stunde später.