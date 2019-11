Stoschek mit emotionalem Statement zu "Friday for Future": "Der Egoismus nervt!"

Stoschek überrascht mit emotionalem Statement zu Friday for Future - Zuschauer spenden langanhaltenden Applaus: Als Vorsitzender der Brose-Gesellschafterversammlung hat der Coburger Michael Stoschek oft eine starke Meinung, die nicht immer von der großen Mehrheit geteilt wird. Der Erfolg des Automobilzulieferers mit mehreren Standorten in Franken gibt dem Unternehmer allerdings in den meisten Fällen recht.

Video: Martin Schulz wird unterbrochen - dann platzt ihm der Kragen

Jetzt, bei einer Podiumsdiskussion zur Zukunft des Autos und den damit verbundenen Auswirkungen auf die (fränkische) Autoindustrie, hatte Stoschek ein überraschend emotionales Statement über die Friday for Future-Bewegung gehalten. Als am Ende der Gesprächsrunde alle Diskutanten aus Politik, Wirtschaft und Bildung ein Plakat schreiben sollen, das sie bei einer Friday for Future-Demo hochhalten würde, erklärt Stoschek, was er wirklich von der aktuellen Klimadebatte hält.

Das emotionale Statement von Michael Stoschek im Video von inFranken.de: