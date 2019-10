"Der Wandel der Automobilindustrie, ein rückläufiger Markt - insbesondere in China -, globaler Preisdruck, aber auch interne Ursachen beeinträchtigen die Geschäftsentwicklung bei Brose", wie das Unternehmen mitteilte.

Brose plant Reduzierung von rund 2000 Stellen in Deutschland

Der globale Wettbewerb zwinge den fränkischen Automobilzulieferer daher auch "zur Verlagerung von Arbeit in Niedriglohnländer". Brose plane daher bis Ende des Jahres 2022 die Anzahl der aktuellen Arbeitsplätze in Deutschland um rund 2000 zu reduzieren. Betroffen seien laut Brose mehrheitlich die Zentral- und Geschäftsbereiche.

Im Wesentlichen seien die Standorte Bamberg, Hallstadt (Landkreis Bamberg), Coburg und Würzburg betroffen. Auch die Fertigung von Schließsystemen in Wuppertal, wo derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt sind, soll verlagert werden. In den Werken Coburg, Würzburg, Hallstadt und Berlin sollen insgesamt etwa 600 Arbeitsplätze entfallen.

Als weitere Gründe für die Maßnahme nannte das Unternehmen die aus dessen Sicht "einseitige Klimadebatte zulasten der Kfz-Industrie" und damit verbundene Unsicherheiten in der Branche, sowie steigende Personal- und Arbeitskosten.