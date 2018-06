Steht der Stehbier-Kult in Bamberg weiter unter Beobachtung?

So sorgte die Kritik von Radfahrern und Passanten wegen der Blockadewirkung der Biertrinker an der Engstelle im vergangenen Jahr für eine heftige Debatte in Bamberg . Ein Jahr danach ist von den Plänen im Rathaus, den Verkehrsfluss im Sand durch eine seilartige Absperrung wieder zu verbessern, nicht mehr viel übrig.Sozial- und Ordnungsreferent Ralf Haupt spricht davon, dass sich der Einsatz von Sicherheitskräften bewährt habe. Doch wie beurteilt man im Sand selbst die Situation? Was sagen der Schlenkerla-Wirt und sein Nachbar vom Hotel Alt Ringlein? Und warum ist das Stehbier eigentlich so beliebt?Mehr darüber erfahren Sie in unserem infranken-plus-Artikel hier