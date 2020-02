Stegaurach vor 1 Stunde

Bedrohung

Kreis Bamberg: Unbekannter klingelt und bedroht Hausbesitzer - Zeugen gesucht

Ein möglicherweise Bewaffneter hat einen Hausbesitzer im Landkreis Bamberg in der Nacht zum Sonntag in Angst und Schrecken versetzt: Der Unbekannte klingelte an einem Einfamilienhaus und hielt dem Mann an der Haustür einen Gegenstand entgegen.