Stadt Bamberg erhält 15 Millionen für Rathaus-Sanierung

Eine überraschende Förderzusage aus Berlin beschleunigt ein Großprojekt in Bamberg. Weil der Haushaltsausschuss des Bundestages die Generalsanierung des Rathauses Maxplatz mit 15 Millionen Euro fördert, soll das Vorhaben, das bislang in weiter Ferne schien, bereits in den nächsten Jahren in Angriff genommen werden.

Bambergs OB Andreas Starke (SPD) nannte die am Donnerstag gefallene Entscheidung eine "tolle Nachricht für Bamberg". Er hofft, dass der Eigenanteil der Stadt bei geschätzten Gesamtkosten von 30 Millionen Euro überschaubar bleiben wird. Im Stadtrat war der Förderantrag bisher nicht bekannt. Dennoch ist der Tenor positiv.

