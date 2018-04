Sprechen die Zahlen gegen Verlagerung des Bamberger Dientzenhofer Gymnasiums?

Es wird mit Hochspannung erwartet: das Gutachten des Instituts "Sags" aus Augsburg. Am 2. Mai wird sich der Zweckverband Gymnasien Stadt und Landkreis Bamberg mit den Ergebnissen beschäftigen, die die Wissenschaftler ermittelt haben. Im Prinzip geht es um die Zukunft der Schulllandschaft in Bamberg.



In einer Grundlagenuntersuchung soll beschrieben werden, wie sich die Schülerzahlen unter der Annahme entwickeln würden, dass alternative Neubaustandorte in Hirschaid, Hallstadt, Scheßlitz und Memmelsdorf entstehen.



Informationen, die infranken vorliegen, scheinen nun Kritikern Recht zu geben, die eine Verlagerung der Schule als abwegig bezeichnet haben. In keinem der möglichen Landkreis-Schullstandorte soll die Schülerzahl ausreichen, um einen alternativen Schulstandort zu rechtfertigen.



