Bamberg vor 1 Stunde

Wahlkampf

Sportlicher Weg zur schlanken Stadt: Claudia John (FW) will Oberbürgermeisterin werden

Um ihre Ideen zu finanzieren, will OB-Kandidatin Claudia John (FW) unter anderem an der städtischen Pressestelle sparen. Und am Dritten Bürgermeister.