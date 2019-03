Zwei Derbys bestimmen Bezirksliga-Auftakt

Mit dem 22. Spieltag wird in der Fußball-Bezirksliga die entscheidende Restrückrunde eingeläutet. Mit der Partie des FC Oberhaid (11.) gegen den TSV Schammelsdorf (2.), steht ebenso ein Derby auf dem Zettel wie bei der Begegnung zwischen SpVgg Ebing (13.) und SV Merkendorf (4.). FSV Unterleiterbach (10.) erwartet Spitzenreiter Frohnlach.

SpVgg Ebing (13.) - SV Merkendorf (4.)

Auf dem Abstiegs-Relegationsplatz starten die Ebinger nach einer langen und turbulenten Winterpause das Unternehmen Klassenerhalt. Die Pause war gekennzeichnet durch die Trennung von Coach Thomas Mutors und der Installierung einer Interimslösung bis Saisonende. Als Spielertrainer fungiert wieder Johannes Landgraf, die taktische Ausrichtung erarbeitet er sich mit Sebastian Derra, der seinen Trainerschein gemacht hat. "Ich erwarte ein offenes Derby. Wir müssen erst mal defensiv gut absichern. Wir brauchen die Punkte, müssen dafür aber eine starke geschlossene Mannschaftsleistung abrufen", sagt Christoph Fuchs, Führungsspieler der Ebinger. Mit dem SV Merkendorf kommt im Derby ein Gegner ins Seestadion, dessen Ziel es sein sollte, den Blick auf Platz 2 nicht aus den Augen zu verlieren. Coach Thomas Schmidt sieht dies etwas anders: "Wenn wir in den nächsten beiden Spielen auf 40 Punkte kommen, haben wir unser Saisonziel erreicht. An mehr möchte ich momentan gar nicht denken. Wir haben in der Vorbereitung noch nicht die Konstanz in unsere Leistungen gebracht, die notwendig ist. So wird es gegen die Ebinger, zumal mit dem neuen Trainerduo, ein schwerer Gang und sicher nicht annähernd so leicht wie im Hinspiel." Für die 1:5-Hinspielpleite möchten sich die Hausherren revanchieren.

FC Oberhaid (11.) - TSV Schammelsdorf (2.)

Unter gänzlich unterschiedlichen Zielsetzungen findet dieses Derby statt. Zugleich ist es das erste Pflichtspiel für Uwe Ernst als Trainer des FCO. Für ihn und seine Mannschaft geht es einzig darum, den Abstieg zu verhindern. Mit 26 Punkten rangiert der FCO nur einen Zähler vor den Relegationsrang. Auf der anderen Seite wartet ein selbstbewusster Gegner, für den es ebenfalls um viel geht. Das Team von Trainer Dominik Kauder will den zweiten Platz absichern und an Tabellenführer Frohnlach dranbleiben. Das Selbstvertrauen, erarbeitet durch die vielen Erfolge, spricht zwar für die Gäste, die schon das Hinspiel mit 2:0 für sich entschieden. Doch der FCO geht in dieses Match als Nr. 1 der bisherigen Rückrunde und mit Neuzugang Patrick Ochs (Viktoria Bamberg), der in seinen 229 Spielen satte 312 Tore schoss. Dies aber in unterklassigen Vereinen.

FSV Unterleiterbach (10.) - VfL Frohnlach (1.)

Erkennbar froh war FSV-Keeper Dietmar Schmuck nach dem 1:0 in Kleintettau. Eine Leistungssteigerung brauchen die Akteure von Spielertrainer Tobias Eichhorn dennoch. Oder sie erwischen einen Sahne-Tag wie beim 4:1 im Hinspiel. Mit diesen drei Zählern im Rücken kann der FSV nun selbstbewusst an dieses Match herangehen. Trotz Heimvorteil des FSV sind die Frohnlacher der Favorit. Allerdings hat Unterleiterbach schon eine Partie absolviert und befindet sich im Wettkampfmodus.

DJK Bamberg II (12.) -TSV Ebensfeld(7.)

Rang 7 nehmen die Ebensfelder ein, doch diese Platzierung täuscht. Die Schützlinge von Trainer Oliver Kellner zählen mit 29 Punkten zu den abstiegsgefährdeten Mannschaften. Don Bosco steht punktgleich mit Ebing auf dem Relegationsplatz mit 25 Zählern. Doch die Hollet-Truppe hat zwei Spiele weniger absolviert. Der Kunstrasenplatz in Wildensorg sollte ein Vorteil für die Heimelf sein, doch die bisherige Ausbeute (vier Siege, zwei Remis, fünf Niederlagen) belegt dies nicht. Auf der anderen Seite hat der TSV auswärts (zwei Siege) auch noch keine Bäume ausgerissen. Hinspiel: 2:3

FC Mitwitz (6.) -TSV Breitengüßbach (8.)

In Mitwitz treffen die Hillemeier-Schützlinge auf einen Gegner, der dem TSV im Hinspiel ein bitteres 1:4 beibrachte und es auch versteht, zu Hause zu punkten. Die Breitengüßbacher mit ihren torgefährlichen Leuten haben aber bewiesen, dass sie auf fremdem Terrain aufgrund ihrer Spielausrichtung gewinnen können. Auswärts haben sie 17 Punkte gesammelt, das kann sich sehen lassen. Darauf werden Mayer & Co. hoffen, wobei der TSV sicher mit einer Punkteteilung leben könnte.

ASV Kleintettau (16.) - SV Würgau(15.) Kellerderby pur, wenn zwei abgeschlagene Mannschaften aufeinandertreffen, für die der Zug wohl abgefahren ist. Doch insbesondere der SV wird dies so noch nicht akzeptieren. Die 12 Punkte stellen noch einen Hoffnungsschimmer dar. Doch der ASV wird weiter voll dagegen halten, wie er es beim 0:1 gegen Unterleiterbach praktiziert hat. Für die Gäste zählt nur ein Sieg. Hinspiel: 0:1