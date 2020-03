Zwangspause für Brose Bamberg

Das Coronavirus hat fast alle Spielklassen im deutschen Basketball infiziert. Die Bundesliga (BBL) hat sich am Donnerstagnachmittag eine Zwangspause verordnet und den Spielbetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Zuvor hatten bereits viele untergeordnete Ligen die Partien für unbestimmte Zeit abgesetzt.

"In sorgsamer Abwägung und unter Berücksichtigung der obersten Priorität, der weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, wurde einstimmig beschlossen, den Spielbetrieb der Bundesliga bis auf Weiteres auszusetzen. Es bleibt das Ziel, die Saison 2019/2020 zu einem späteren Zeitpunkt geordnet zu Ende zu spielen", teilte die Basketball-Bundesliga (BBL) mit. Die Klubs wollen sich innerhalb der nächsten 14 Tage wieder treffen, um die dann aktuelle Lage und mögliche Handlungsoptionen erneut zu besprechen.

Absagenflut

Bereits am Mittwochabend wurde der Spielbetrieb in den 2. Basketball-Ligen eingestellt. Ob und wann die Baunach Young Pikes in die Play-offs der ProB starten, steht derzeit in den Sternen. Am Donnerstag hatte es schon vor der BBL-Entscheidung weitere Absagen gehagelt. Die drei Nachwuchs-Bundesligen NBBL, JBBL und WNBL stellten den Spielbetrieb bis auf weiteres ebenso ein wie die Regionalliga Südost (Herren und Damen) und der Bayerische Basketball-Verband (BBV) und dessen Bezirke. "Im Vordergrund steht für uns die Gesundheit und das Wohlergehen der Athleten, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Funktionäre und aller weiteren Beteiligten", sagte BBV-Präsident Bastian Wernthaler. Er empfahl auch den Trainingsbetrieb vorerst auszusetzen.Die Teams des Nachwuchsleistungsprogramms von Brose Bamberg haben am Donnerstag die Trainingsarbeit eingestellt.

Artikel wird aktualisiert!