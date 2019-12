Wiedergutmachung ist bei den Baunachern angesagt

Zum letzten Heimspiel 2019 und zum Auftakt der Rückrunde in der Liga ProB empfangen die Basketballer der Baunach Young Pikes (3.) am Sonntag (18 Uhr) in der Strullendorfer Hauptsmoorhalle den TSV Oberhaching Tropics (11.). Nur eine Woche nach der ernüchternden 73:85-Niederlage vor den Toren Münchens geht es erneut gegen den Aufsteiger und Vorletzten der Tabelle.

Der Hachinger Trainer Mario Matic hat sich gleich nach dem Hinspiel Gedanken gemacht: "Mein Co-Trainer Milos Kandcik und ich haben bereits kurz nach dem Spiel darüber geredet, wie wir die Mannschaft am besten auf das Rückspiel vorbereiten. Der Sieg war enorm wichtig, aber alles, was nun zählt, ist das Rückspiel in Baunach. Mario Dugandzic ist ein hervorragender Trainer, der sein Team bestens einstellen wird. Die Baunacher haben uns nach unserem schwachen ersten Viertel sicherlich unterschätzt und darauf gewartet, dass wir einbrechen. Sie werden mit viel Wut im Bauch am Sonntag rauskommen. Mit der Leistung von Samstag brauchen wir uns jedoch nicht zu verstecken und sind endgültig in der Liga angekommen."

Mit der abgeklärten Spielweise der Oberbayern hatten die Baunacher Probleme. Den Tropics gelang es immer wieder, ihre Stärke mit einfachen Mitteln auszuspielen. Ihre zwei ballsicheren Aufbauspieler brachten den Ball auch gegen Druck meist über die Mittellinie und versuchten geduldig, den physisch überlegenen Center Moritz Wohlers unter dem Korb anzuspielen. Gegen den 35-Jährigen fanden die Baunacher kein Mittel und mussten 33 Punkte des Routiniers zulassen.

Zudem zogen die Guards Christoph Würmseher, Janosch Kögler, John Boyer und Justin Hedley, die zusammen 46 Punkte erzielten, gegen Ende der 24 Sekunden Angriffszeit kraftvoll zum Korb und schlossen immer wieder erfolgreich ihre Eins-gegen-Eins-Situationen ab. Auch der Ex-Bamberger Peter Zeis darf nicht aus den Augen gelassen werden, er wird seine Trefferquote von der Dreierlinie (ein Treffer bei sechs Versuchen) in Strullendorf verbessern wollen.

Der Baunacher Coach Dugandzic sah, dass das Angriffsspiel seines Teams nicht wie abgesprochen lief: "Wir haben zwar für unsere Verhältnisse eine tolle Hinrunde gespielt, doch das ist bereits jetzt passé, und es gilt, sich schnell neu zu fokussieren. Wichtig wird am Sonntag sein, dass wir geschlossen eine Reaktion als Team zeigen und insbesondere mit einem deutlich entschlossenerem Defensivmindset ins Rückspiel gehen."

Eine wichtige Rolle könnte dabei Nicolas Tischler spielen, der zuletzt mit einer Fußverletzung fehlte. Auch die "Doppellizenzler" Mateo Seric, Moritz Plescher und Daniel Keppeler sollten am Sonntag an Bord sein, da Brose Bamberg sein Pokalspiel in Braunschweig bereits am Samstag absolviert.