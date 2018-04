Warnschuss für DJK Bamberg in Hof

Alexander Spindler, Trainer der SpVgg Bayern Hof, strahlte nach dem verdienten 4:1 (1:0)-Erfolg gegen die DJK Don Bosco Bamberg wie ein Schneekönig. "Die Mannschaft hat nach der 1:2-Niederlage am Mittwoch in Ammerthal die Reaktion gezeigt, die ich und alle anderen im Verein erwartet haben", meinte er zufrieden. Mit diesem "Dreier" haben die Hofer einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bayernliga Nord gemacht. Die Bamberger dagegen müssen weiter zittern.

Es war beileibe kein berauschendes Spiel, das beide Teams den Zuschauern boten. Aber am Ende zählten aus Hofer Sicht nur die drei Punkte. Und die hatten sich die Bayern redlich verdient. Das sahen am Ende auch beide Trainer so. "Der Sieg geht in Ordnung, ist vielleicht aber um ein Tor zu hoch ausgefallen", meinte Spindler und machte deutlich: "Wir haben während des ganzen Spiels eigentlich nie etwas anbrennen lassen. Für Mario Bail hat sich die individuelle Klasse Hofs gegen das Bamberger Kollektiv durchgesetzt. "Wenn wir mit 0:0 in die Halbzeit gehen, wäre das Spiel vielleicht ganz anders gelaufen", mutmaßte der DJK-Coach.

Allerdings hätten die Gäste zur Pause auch schon 0:2 zurückliegen können. Nach verhaltendem Beginn auf beiden Seiten mit je einer Torchance brachte Tomas Petracek seine Farben in der 26. Min. mit einem platzierten Schuss aus zehn Metern ins lange Eck in Führung. Julian Glos im Bamberger Kasten war chancenlos. Nur eine Zeigerumdrehung später hatte der wiedergenesene Hofer Stürmer das 2:0 auf dem Fuß. In seiner unnachahmlichen Art setzte er sich im Strafraum durch, zog aus acht Metern ab, verfehlte aber diesmal das Ziel nur um wenige Zentimeter.



Zwei Torjäger fehlten

Dass sich die Bamberger nicht mit dem Rückstand abfinden wollten, zeigten sie in den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit. Sie spielten jetzt engagierter nach vorne, richtig gute Torchancen waren aber Fehlanzeige. Den Ausfall seiner beiden Torjäger Daniel Schäffler (8 Treffer) und Alassane Kane (6) konnte Don Bosco nicht kompensieren. Dabei hatten sich die Fans auf der Grünen Au auf ein Wiedersehen mit den beiden ehemaligen Hofer Spielern gefreut. Bis zur 68. Min. durften die mitgereisten Bamberger Anhänger hoffen Dann zog Felix Strößner - auf Vorarbeit von Malik Mclemore - mit seinem Tor zum 2:0 den DJKlern den Zahn. "Ausgerechnet in unser Drangperiode kassieren wir das 0:2", ärgerte sich Trainer Bail. "Damit hat das Spiel seinen Lauf genommen."

In der Tat: Als Andreas Knoll in der 77. Min. das 3:0 gelang, war die Partie gelaufen. Daran änderte auch der Bamberger Treffer zwei Minuten später nichts mehr. Knoll war es vorbehalten, mit seinem zweiten Tor - diesmal per Kopf - den Schlusspunkt zu setzen.

Während die Hofer mit diesem Sieg den Abstand auf den ersten Relegationsplatz auf sieben Punkte vergrößerten und zudem noch ein Nachholspiel vor sich haben, hat sich die Situation für die Don Bosco Bamberg nach Ansicht von Trainer Bail im Abstiegskampf nicht verändert. Noch sind die Bamberger über dem Strich. "Für uns alle war dies heute nochmals ein richtiger Warnschuss", meinte der DJK-Coach und forderte seine Spieler auf, aus den Fehlern in Hof die richtigen Lehren zu ziehen. BN



FC Bayern Hof -

DJK Don Bosco Bamberg 4:1

FC Bayern Hof: Schulz - Spelleken, Schraps, Mclemore (84. Seiter), Knoll, Winter, Fleischer, Petracek (77. Müller), Dartsch, Feulner, Strößner (87. Oxenfart) / DJK Don Bosco Bamberg: Glos - Niersberger, Esparza, Strobler (46. Jessen), Sengül, Zoumbare (84. Hoffmann), Fischer, Wunder, Spies, Kettler, Rosiwal (77. Möhrlein) / SR: Arnold (Waldberg) / Zuschauer: 405 / Tore: 1:0 Petracek (26.), 2:0 Strößner (68.), 3:0 Knoll (77.), 3:1 Wunder (79.), 4:1 Knoll (89.) / Gelbe Karten: Strößner - Fischer