Von Antwerpen nach Franken: Roel Moors ist neuer Cheftrainer von Brose Bamberg

Was sich in den vergangenen Tagen bereits abzeichnete, ist seit dem Feiertag Fronleichnam offiziell: Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat Roel Moors als neuen Cheftrainer verpflichtet.

Wie de Rycke von Antwerpen nach Bamberg

Der 40 Jahre alte Belgier kommt von den Giants Antwerpen und erhält beim ehemaligen deutschen Serienmeister einen Zweijahresvertrag, teilte der Verein am Donnerstag mit. "Er hat in Antwerpen bewiesen, dass er ein Team formen und entwickeln kann. Er ist ein Arbeiter, der für den Basketball lebt", sagte Brose-Sportdirektor Leo de Rycke, der ebenfalls aus Antwerpen nach Bamberg kam und zusammen mit Moors in der vergangenen Saison Pokalsieger geworden war.

Über die Verpflichtung von Moors war seit Wochen spekuliert worden, der Ex-Profi galt als Wunschlösung des fränkischen Bundesligisten. Brose war in der Saison im Playoff-Viertelfinale gescheitert und hatte dann einen radikalen Umbruch forciert.Aufsichtsratsvorsitzender Michael Stoschek versprach einen "wirklichen Neubeginn".

Neben der sportlichen Leitung werden auch viele teils sehr verdiente Spieler ausgetauscht. "Die nächsten Tage und Wochen wird es darum gehen, einen Kader zusammenzustellen, der wettbewerbsfähig ist", sagte Moors.

Mit Antwerpen war er im Final-Four-Turnier der Champions League auf Bamberg getroffen und hatte die Deutschen im Spiel um Platz drei bezwungen. "Mein Spielstil ist eine Kombination aus intensiver Verteidigung und einer Offensive, die sehr teamorientierten Basketball spielt. Ich will viel Ballbewegung sehen, jeder darf und soll scoren, aber immer auch den besser postierten Mitspieler sehen."

Als Spieler war Moors ein Point Guard und bestritt mehr als 100 Länderspiele für Belgien. Er folgt in Bamberg auf Federico Perego.