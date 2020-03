Victoria-Damen zeigen Galavorstellung

Eine grandiose Vorstellung lieferten die Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg am 16. Bundesliga-Spieltag in ihrem Heimspiel gegen die SG Lorsch ab. Mit 8:0 Mannschaftspunkten (MP) bei 23:1 Satzpunkten (SP) und 3676:3197 Kegeln deklassierten sie die Gäste der SG Lorsch-Bensheim. Beste Bambergerin war Ioana Antal mit 626 Kegeln. Bamberg bleibt weiterhin an der Tabellenspitze und baute den Vorsprung bei den MP auf 7,5 aus, was bei Punktgleichheit am Ende der Saison den Ausschlag geben würde.

Im Spiel über sechs Bahnen vertraute der SKC Victoria auf die bewährte Formation aus Antal, Beißer und Maricic. Lorsch stellte Ebert, Straub und Hassenzahl dagegen. Antal präsentierte sich wieder verbessert im Vergleich zum letzten Heimspiel, belohnte sich mit einer starken Leistung und dem MP, den sie mit 3:1 SP und 626:568 Kegeln einfuhr. Sina Beißer, die seit ihrer Rückkehr aus der Babypause einen ganz starken Eindruck hinterlässt, hatte ebenfalls mit ihrer Gegnerin Straub keinerlei Probleme. Mit Satzergebnissen von 150, 149, 153 und 160 siegte sie mit 4:0 SP und 612:544 Kegeln. Dritte im Bunde war Ines Maricic. Auch sie zeigte eine bessere Leistung als in den letzten Spielen. Mit vier guten Durchgängen sicherte sie sich alle Satzpunkte und den MP bei 614:562 Kegeln. Bamberg führte nach dem Start mit 3:0 MP und hatte bereits einen Vorsprung von 178 Kegeln herausgespielt.

Das Spiel war quasi so gut wie entschieden, als Kastner, Dollheimer und Wlodarczyk gegen Hintze, Borger und Dammeyer die Bahnen betraten. Doch was dann folgte, hätte auch niemand voraussehen können. Gnadenlos zogen die drei Bambergerinnen ihre Kreise. Kastner, die mit 247 Kegeln ein überragendes Abräumen zeigte, hatte mit Hintze keinerlei Probleme. Mit 4:0 SP und 621:564 sicherte sie den vierten MP. Dollheimer wollte ihr nicht nachstehen und zeigte ebenfalls eine gute Vorstellung. Über 390 Volle und 210 im Abräumen kam sie auf genau 600 Kegel, ließ damit Borger (503) keine Chance und holte sich alle vier SP.

Wlodarczyk, die schon in Pirmasens eine tolle Vorstellung ablieferte, machte genau da weiter, wo sie vor einer Woche aufgehört hatte. Mit 161 und 164 startete sie hervorragend und führte mit 2:0 SP. Danach lief es nicht mehr gut, was aber zwei weiteren Satzsiegen nicht im Wege stand. Wlodarczyk siegte mit 4:0 SP und 603:456 gegen das Lorscher Duo Dammeyer und Dreiss. Somit gingen auch im Schlusstrio alle MP an den SKC Victoria. Da sich der Gastgeber auch noch alle zwölf Satzpunkte sicherte, hatte er sich ein eindrucksvolles Satzverhältnis von 23:1 erspielt. SKC SKC Victoria Bamberg - SG Lorsch 8:0 (23:1 Satzpunkte / 3676:3197 Kegel) Antal - Ebert 3:1 (626:568) Beißer - Straub 4:0 (612:544) Maricic - Hassenzahl 4:0 (614:562) Kastner - Hintze 4:0 (621:564) Dollheimer - Borger 4:0 (600:503) Wlodarczyk - Dammmeyer/ Dreiss 4:0 (603:456)