Verband reduziert Strafe gegen FC Eintracht

Das Sportgericht Bayern hat die im November 2018 gegen den FC Eintracht Bamberg 2010 verhängte Strafe wegen mehrfacher Verletzung der Platzdisziplin in Form von Zuschauerfehlverhalten reduziert. Im Wiederaufnahmeverfahren wurde der Punktabzug zurückgenommen und die ausgesprochene Geldstrafe von ursprünglich 3000 Euro auf jetzt 1000 Euro reduziert. Dies teilte der Bayerische Fußball-Verband am Montag in einer Pressemeldung mit. Der Landesligist hatte fristgerecht die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Der Klub konnte nachträglich Täter identifizieren, die auswärts beim SC 04 Schwabach für tätliche Übergriffe im Zuschauerbereich, einen versuchten Platzsturm und einen Bierbecherwurf auf einen Schiedsrichter-Assistenten verantwortlich waren. Bestehen blieb die Auflage, ein Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. Diese erfüllte der Klub am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen den TSV Neudrossenfeld.

Im neu aufgerollten Verfahren konnte der FC Eintracht Bamberg 2010 gegenüber dem Sportgericht Bayern rechtssicher darlegen, dass die Täter für die gegen den Verein verhängte Geldstrafe in Regress genommen werden. Zudem sprach der Klub gegen die ermittelten Täter Stadionverbote aus und legte für die noch ausstehenden Spiele der Rückrunde ein überarbeitetes Sicherheitskonzept vor, das durch das Sportgericht Bayern geprüft und akzeptiert wurde.