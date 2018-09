Ulf Schabacker siegt wieder

Der ProB-Ligist BBC Coburg hat sich im Finale knapp gegen den VfL Treuchtlingen durchgesetzt und in der Hans-Jung-Halle den Güßbach-Cup 2018 gewonnen. Im Spiel um Platz 3 des letzten Turniers zur Saisonvorbereitung unterlag der TTL Bamberg dem Gastgeber und Konkurrenten in der Regionalliga, TSV Tröster Breitengüßbach.

Im ersten Halbfinale zwischen dem TTL und den Coburgern entwickelte sich ein spannendes Spiel. Bamberg führte nach dem ersten Viertel mit 20:16. Die Ansprache des BBC-Trainers Ulf Schabacker zeigte Wirkung, seine Männer ließen bis zur Pause (31:27) nur sieben Punkte zu. Das dritte Viertel (47:43) verlief ausgeglichen. Fünf Minuten vor Schluss ging der TTL Bamberg mit 54:53 in Führung, doch ein 14:4-Lauf brachte den BBC auf die Siegerstraße (67:58).

Im zweiten Halbfinale traf der letztjährige Tabellenvierte der Regionalliga Südost, der TSV Tröster Breitengüßbach, auf den Dritten, die Baskets Treuchtlingen. Die Hausherren erwischten einen überragenden Start (11:1). Gäste-Coach Stephan Harlander nahm eine Auszeit, worauf seine Mannschaft immer besser in die Partie kam. Angeführt vom ehemaligen Breitengüßbacher Peter Zeis, der 20 Punkte (fünf Dreier) in der ersten Halbzeit erzielte, kamen die Mittelfranken wieder heran. 27:25 hieß es nach dem ersten Viertel. Im zweiten Spielabschnitt zeigte Treuchtlingen eine bärenstarke Vorstellung und setzte sich dank eines 15:0-Laufs auf 37:27 ab. Bis zur Halbzeit (47:39) hielten Land, Engel und Klaus den TSV im Rennen. Beim Stand von 56:66 ging es in den Schlussabschnitt. Die Oberfranken gingen zweieinhalb Minuten vor dem Ende nach einem 14:2-Lauf sogar in Führung, doch die überragende Dreierquote der Treuchtlinger (47 Prozent) machte den Unterschied. Vier Dreier in Folge ließen sie mit 82:74 gewinnen.

Das Spiel um Platz 3 zwischen den Nachbarn TSV Tröster Breitengüßbach und dem TTL Bamberg war umkämpft im ersten Viertel. Breitengüßbach führte nach zehn Spielminuten mit 16:14. Güßbacher Unkonzentriertheiten spielten dem TTL in die Karten (24:27). Nach einer Auszeit von Coach Joannes Laub kamen die "Gelb-Schwarzen" wieder fokussierter aufs Feld zurück und erarbeiteten sich bis zur Pause eine 38:33-Führung. In der zweiten Halbzeit stand die Güßbacher Abwehr kompakter und ließ keine leichten Würfe mehr zu. Jörg Dippold, Land, Engel und Klaus sorgten für ein 61:46 nach 30 Minuten. Im Schlussabschnitt brannte nichts mehr, die Tröster-Truppe gewann mit 77:57.

Peter Zeis verletzt vom Feld

Im Finale standen sich Coburg und Treuchtlingen gegenüber. Nach fünf Minuten führten die Mittelfranken mit 17:6. Erst nach einer deutlichen Ansage von Coach Schabacker in einer Auszeit kam der ProB-Ligist ins Spiel und verkürzte bis zum Viertelende auf 13:24. Die ersten sechs Minuten des zweiten Abschnittes verliefen ausgeglichen (21:33). Ein 17:5-Lauf bis zur Pause (38:38) brachte Coburg zurück ins Spiel. Die ehemaligen Güßbacher Dizdarevic, Walde und Wolf waren die Säulen im BBC-Spiel.

Im dritten Viertel wurde das Niveau nochmals besser. Schöne Aktionen und klasse herausgespielte Punkte auf beiden Seiten begeisterten die Zuschauer. Nach 30 Spielminuten stand es 63:63, nach 35 immer noch 70:70, ehe der Treuchtlinger Zeis verletzt vom Feld ging. Nun verließ den VfL das Wurfglück, die Coburger sicherten sich mit 80:75 den Sieg. Erneut gewann das Schabacker-Team den Güßbach-Cup, im vergangenen Jahr der TSV Tröster Breitengüßbach (gegen Coburg), nun der BBC Coburg. fd