Ulbricht trifft im Spitzenspiel zweimal

Im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga Nordost hat der FC Eintracht Bamberg seine Tabellenführer verteidigt. Am Samstagnachmittag siegte der Aufsteiger zu Hause gegen den Tabellendritten SC Feucht mit 3:1 (3:1). Zudem bleiben die Bamberger als einziges Team der Liga auch nach zehn Spieltagen ungeschlagen.

Die Gastgeber hatten in der Startphase große Problem, ins Spiel zu kommen. Stark dagegen spielten die Gäste auf, die viel Platz besaßen und mit ihren Angriffen immer gefährlich waren. So war es auch kein Wunder, als der SC Feucht durch einen Kopfball von Spielbühler in Führung ging (11. Minute). Möglich war der Treffer durch zwei Fehler des FCE, als zuerst der Flankengeber auf der rechten Seite frei den Ball nach innen bringen und vor dem Gehäuse der Torschütze unbedrängt köpfen konnte.

Dann allerdings fanden die Bamberger besser in das Spiel und kamen durch Ulbricht zum Ausgleich (22.). Jetzt war der Bann gebrochen und der Neuling im Spiel. Belohnt wurden die Bamberger durch Linz, der im linken Teil des Strafraumes abzog und den Ball unter die Querlatte zum 2:1 hämmerte (36.).

Weitere Möglichkeiten ließ der Neuling anschließend erst einmal ungenutzt. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff sorgte Ulbricht für die beruhigende Bamberger 3:1-Führung, als der ehemalige Regionalligaspieler nach guter Vorarbeit von Schmittschmitt den Ball kurz vor dem Tor über die Linie drückte.

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch. Während die Feuchter auf das Anschlusstor drängten, boten sich den Bambergern mehrere Kontergelegenheiten, um mit dem vierten Tor alles klar zu machen. Diese Chancen ließ der Neuling jedoch ungenutzt. Dafür hatte der FCE Glück, als der SC Feucht den Pfosten traf. Der Tabellenführer brachte dank einer starken kämpferischen Leistung den Vorsprung über die Zeit.

"Nach den 90 Minuten sage ich, dass es ein verdienter 3:1-Sieg war. Allerdings dachte ich nach den ersten 15 bis 20 Minuten, dass das nichts wird. Wir sind da nicht im Spiel gewesen. Der Gegner hatte Räume gehabt und gedrückt. Beim 0:1 waren wir, wie schon davor, viel zu weit weg vom Mann. Wir wussten von der Gefahr bei hohen und weiten Bällen, und trotzdem konnten wir das Tor wegen fehlenden Engagements nicht verhindern. Nach dem Tor sind wird aufgewacht, die Führung zur Halbzeit war hoch verdient. Wir hätten nach der Halbzeit sogar noch mehr Tore schießen können. Die Mannschaft hat ein sehr gutes kämpferisches Spiel gemacht. Ich bin mit der Leistung, mit Ausnahme der ersten 20 Minuten, komplett zufrieden", meinte FCE-Coach Michael Hutzler. red

FC Eintracht Bamberg - SC Feucht 3:1 FC Eintracht Bamberg: Dellermann - Popp, M. Reischmann, Schmitt, Linz, Vetter, Renner, Schmittschmitt, Jessen (83. Kollmer), Großmann (79. Görtler), Ulbricht (87. Hofmann) / SC Feucht: Sponsel - Mbessi, Nikopoulos (79. D'Adamo), Leikam (46. Ahmed), Eckert, Ivic (90.+2 Al Jabar), Schäf, Oltean, Wessner, Spielbühler, Klose / SR: Krämer (Gerolzhofen) / Zuschauer: 405 / Tore: 0:1 Spielbühler (11.), 1:1 Ulbricht (22.), 2:1 Linz (36), 3:1 Ulbricht (45.) / Gelbe Karten: Ulbricht, Vetter, Jessen / Mbettsi, Eckert, D'Adamo