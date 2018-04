U16-Mädchen der DJK Don Bosco bei "Südostdeutscher"

Die sportliche Reise der U16-Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg geht weiter: Mit Siegen über den TSV Nördlingen und die TG Würzburg sowie einer Niederlage gegen den Favoriten und Gastgeber FV Jahn München sicherte sich die Mannschaft von Trainer Konstantin Hammerl in der Halle der TS Jahn München nicht nur Platz 2 bei der bayerischen Meisterschaft, sondern auch die Fahrkarte zur südostdeutschen Meisterschaft, die am Wochenende 5./6. Mai ebenfalls in der Landeshauptstadt stattfindet.

"Wir blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Die Pflicht unseres eigenen Anspruchs haben wir erfüllt, und auch bei der Kür gegen den neuen bayerischen Meister aus München konnten wir phasenweise überzeugen", zog Coach Hammerl ein positives Fazit. Dass seine Schützlinge die Heimniederlage gegen Nördlingen drei Wochen zuvor nicht vergessen hatten und dementsprechend gut vorbereitet waren, zeigte sich im ersten Einsatz schnell. Tempokontrolle und daraus resultierend die Unterbindung von Schnellangriffen des Gegners bildeten die Basis des 74:50-Erfolgs, der nach einem viertelübergreifenden 20:0-Lauf in der zweiten Halbzeit außer Frage stand.

Ein starker, personell tief besetzter Gastgeber und die Tatsache, dass die DJK-Mädchen zwei Spiele in Folge ohne Pause zu absolvieren hatten, verhinderten im Duell mit dem FV Jahn einen engeren Spielverlauf. Bis Ende des ersten Viertels bewegten sich die Bambergerinnen auf Augenhöhe, sie mussten sich jedoch klar geschlagen geben (40:95). Umso konzentrierter bewältigten die DJK-Talente tags darauf die Aufgabe gegen die TG Würzburg, der sie mit 83:42 keine Chance ließen.

DJK Don Bosco Bamberg: Kühhorn (40 gegen Nördlingen/13 gegen München/19 gegen Würzburg), Hübschmann (12/2/23), Richter (3/6/16), Volk (6/6/6), Kapp (5/4/7), K. Hidalgo Gil (3/6/4), T. Hidalgo Gil (2/3/4), Greubel (3/0/4), Murtaj (0/0/0). - Endstand: 1. FV Jahn München 3 Siege/0 Niederlagen, 2. DJK Don Bosco Bamberg 2/1, 3. TSV Nördlingen 1/2, 4. TG Würzburg 0/3